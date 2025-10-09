Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 09. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 09. 10. 2025.
Ljubav Vaše pravo lice zna samo partner(ica), a i njega ili nju povremeno iznenadite skrivenim vrlinama i manama. Sada ste u jako dobroj fazi razvoja.     

Posao Očekivani financijski dobitak je izostao, ali vi se ne predajete i vjerujete da će sve (prije ili kasnije) sjesti na svoje mjesto. U nadi je spas.     

Zdravlje Pretjeranom konzumacijom alkohola uneredili ste vlastiti organizam. Ako tome pridodamo i preobilje hrane, situacija nije dobra.    

