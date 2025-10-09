Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 09. 10. 2025.
Ljubav Netko vas je privukao k sebi svojim čarobnim smiješkom. Iza njegove ili njezine ljepote skriva se svašta nešto. Budite oprezni. Širom otvorite oči.     

Posao Vaša poslovna stabilnost ovisi o vašim hrabrim i energičnim aktivnostima. Imate potrebnu snagu za promjenu vaše poslovne sudbine.   

Zdravlje Ne želite biti oruđe u tuđim rukama. Progresivne ideje pomoći će vam da se oslobodite prošlosti. Potreban vam je osjećaj velikog rasterećenja.    

