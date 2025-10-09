Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 09. 10. 2025.

Ljubav Postali ste previše izolirani i pesimistični. Izbjegavajte bilo kakav ekstremizam. Transformirajte sebe korak po korak. Slobodno probajte.    

Posao U vama se prikuplja kritična masa volje za radikalne oduke. Sukobi s kandidatima za poslovno prijestolje, postali su vaša temeljna opsesija.       

Zdravlje Probleme vam stvara sklonost precjenjivanju vlastitih snaga. Planeti nisu na vašoj strani. Stišajte strasti. Privremeno postanite nevidljivi.    

