Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 09. 10. 2025.
Ljubav Postali ste previše izolirani i pesimistični. Izbjegavajte bilo kakav ekstremizam. Transformirajte sebe korak po korak. Slobodno probajte.
Posao U vama se prikuplja kritična masa volje za radikalne oduke. Sukobi s kandidatima za poslovno prijestolje, postali su vaša temeljna opsesija.
Zdravlje Probleme vam stvara sklonost precjenjivanju vlastitih snaga. Planeti nisu na vašoj strani. Stišajte strasti. Privremeno postanite nevidljivi.
