Hoće li biti 'treća sreća'? Plenković kod pape o pitanju svih pitanja za hrvatske vjernike

Papa Lav XIV. u petak će primiti premijera Andreja Plenkovića, koji će ga pozvati u posjet Hrvatskoj i pokloniti mu vrijednu monografiju "Incunabula Croatica" kako bi se bolje upoznao s hrvatskom kulturom, pismenošću i tradicijom.

"Meni je drago, nakon što smo bili na inauguraciji pape Lava XIV., da imamo priliku biti primljeni ovdje u Rimu i službeno", rekao je premijer u četvrtak novinarima dodavši da će mu još jednom uputiti poziv da posjeti Hrvatsku nakon što su to učinili Hrvatska biskupska konferencija i predsjednik Zoran Milanović.

S Lavom će, naravno, razgovarati o bilateralnim odnosima za koje su tijekom jučerašnjeg susreta premijer i vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin već zaključili da su izvrsni.

Razgovarat će i Lavljevoj viziji "koja je važna za Europu i za svijet u kontekstu vremena u kojem živimo kada se međunardno pravo poštuje manje nego prije, kada smo u 80. obljetnici stvaranja UN-a, 77. godišnjici Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i kada neke temeljne vrijednosti upravo visoki moralni autoritet poput pape može na odgovarajući način artikulirati u međunarodnoj zajednici".

"Ovo je naš drugi susret i veselim se toj prigodi", rekao je Plenković koji smatra da je ovaj susret dobar i u pogledu tajminga s obzirom na aktualnu situaciju u svijetu.

Inkunabula za papu

Premijer će Lavu pokloniti monografiju "Incunabula Croatica" u kojoj se nalazi 96 hrvatskih inkunabula u 180 primjeraka koje su identificirane u 40 ustanova diljem Hrvatske. Radi se o velikom nakladničkom pothvatu Nacionalne sveučilišne knjižnice koji donosi vrijedan doprinos proučavanju inkunabula i povijesti hrvatske knjige.

"Vjerujem da će mu to biti jedan lijep poklon da mu skrenemo pozornost na hrvatsku kulturu, hrvatsku pismenost, hrvatsku tradiciju", rekao je

Na pitanje novinara što misli o papinoj inicijativi da Vatikan bude posrednik u mirovnim pregovorima za okončanje rata u Ukrajini, Plenković je rekao kako smatra da je "svaka incijativa koja može pridonijeti ostvarenju mira dobrodošla". "Sve što može pridonijeti prekidu vatre a potom jednom cjelovitom, dugoročnom mirovnom planu je dobrodošlo."

Premijer se u četvrtak sastao s kardinalom Parolinom s kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, okončanju rata u Ukrajini te o europskoj perspektivi država jugoistočne Europe s naglaskom na BiH. Plenković i vatikanski državni tajnik pozvali su na pravedan mir u Ukrajini i ravnopravnost svih triju naroda u BiH.

Plenković na Gregoriani

Premijer je potom održao predavanje na Papinskom sveučilištu Gregoriani, a prvi dan dvodnevnog posjeta Svetoj Stolici zaključio je posjetom franjevačkom Papinskom sveučilište Antonianumu.

Gregoriana obuhvaća filozofski, teološki i crkvenopravni fakultet, od 1932. fakultet za povijest i misije, a danas još nekoliko fakulteta humanističkoga smjera. Osnovao ga je 1551. Ignacije Loyolski pod nazivom Rimski kolegij (Collegium Romanum). Od 1584. sjedište mu je u zgradi koju je dao sagraditi papa Grgur XIII. u blizini Panteona, pa se zato danas naziva po njemu. Od 1930. nalazi se u novosagrađenoj zgradi na Piazza della Pilotta.

Od pape Pija XII., kao nekadašnjeg studenta, pa sve do pape Benedikta XVI. koji je bio profesor, prethodnici pape Lava imali su neke veze sa sveučilištem. Na Gregoriani studira i tridesetak studenta i studentica iz Republike Hrvatske, odnosno svećenika, redovnika, redovnica i laika.

