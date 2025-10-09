Dnevni horoskop, Blizanci, 09. 10. 2025.

Ljubav Saturn vas prisiljava da najprije sebi postanete istinski partner ili partnerica, a tek onda njemu ili njoj. Vaša ljubav ovisi od unutarnjeg sklada.

Posao Ne plašite se kaosa. Iz kaosa se uvijek nešto novo rađa. Došlo je vrijeme za važne promjene. Aktivno sudjelujte u preobražajnom procesu.

Zdravlje Postali ste osjetljivi na sve i svašta. Vaš organizam se sam čisti od štetnih tvari. Važno je da konačno odustanete od destruktivnih misli i ideja.

