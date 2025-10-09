Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 09. 10. 2025.
Ljubav Iznenada ste postali glavna zvijezda na ljubavnom nebu. Specijalno ste zainteresirani za Lavove i Vodenjake. Igra zavođenja traje bez prestanka.
Posao Žedni ste i gladni poslovne i financijske moći. Obuzela vas je silna pohlepa, iako to nije vidljivo na prvi pogled. Vrlo vješto igrate skrivene igre.
Zdravlje Vaše najbolje vrijeme je započelo. Sposobni ste kvalitetno preurediti vlastiti život. I mentalno i emocionalno ste u velikom usponu.
