Dnevni horoskop, Lav, 09. 10. 2025.

Ljubav Ugodno ste iznenađeni kako vas drugi ljudi doživljavaju. Brzopotezno ste popravili mišljenje o sebi. Ego vam je visok skroz do neba.

Posao Maksimalno ste opušteni. Sve obavljate spontano. Pobjednik ste, ako ste zadovoljni sobom. Ako niste zadovoljni, nitko vam zbog toga nije kriv.

Zdravlje Vrijeme vladavine znaka Vage, traži od vas pojačani energetski angažman. Sve obavljate u miru, i vanjska stvarnost vas ne uznemirava.

