Pogrešni partneri i bolna razočaranja: Žao nam je, ali za neke ljubavni horoskop ne zvuči dobro

Mars i Saturn u kvadratu povezuju se s povremenim izljevima energije: ili sve shvaćamo olako ili smo intenzivno aktivni – u našem umu nema mjesta za razmišljanje od zlatnoj sredini. Iako naša rezerviranost može izgledati poput egoizma, ona je zapravo oblik stidljivosti i osjećajnosti.

S napetim aspektom između Marsa i Saturna koji je vrlo aktivan, možemo si postaviti odgovorne i dugoročne ciljeve.

Ovan

Posjedujete posebne sposobnosti i pretjerano ste egoistični i ambiciozni. Nemir kojeg prenosite na okolinu donosi vam puno sukoba i nezadovoljstava. Skup i prostran dom mogao bi vam donijeti manje sreće i radosti nego što ste očekivali kad ste ga stvarali.

Bik

Volite glamuroznost i luksuz. Potrebno vam je opčinjavati druge ljude, hedonizam i rastrošnost vaše su urođene osobine. Snobizam je vaša dodatna mana, pa i potencijalni partneri trebaju imati neku aureolu važnosti oko sebe. Nedostaje vam ozbiljnost i odgovornost.

Blizanci

Blizanke su stabilne, pouzdane, lijepe i skupog životnog stila. Muškarci blizanci su osjetljivi, nagli, skloni lutanju, problematičnog odnosa s obitelji iz koje potječu. Opasnost leži u tome da tu problematičnost prenesu i na obitelj koju će sami stvoriti.

Rak

Kretat ćete se više u muškom nego ženskom društvu, odnosno imat ćete stabilnija prijateljstva s muškarcima. Kontradiktorni ste i nestabilni. Vezani ste za roditelje, s njima imate najbolju komunikaciju, oni osvjetljavaju sve probleme nudeći vam savjet i oslonac.

Lav

Posjedujete sposobnost preobražavati živote drugih ljudi. Strastveni i čulni, privlačite druge kao da ste obukli magnetnu odjeću. Nemate vremena i strpljenja za puno dodira, posesivni i ljubomorni srljate u potpuno posjedovanje osobe do koje vam je stalo.

Djevica

Imate strah od pretjerane bliskosti kojeg maskirate prividnom hladnoćom i interesima odvojenim od voljene osobe. Vaše idealiziranje partnera, kad mu jednom dopustite približavanje, na žalost neće biti nagrađeno. Vaše razočaranje bit će posljedica bujne mašte.

Vaga

Iskusiti ćete prekrasne ljubavne doživljaje, pune osjećajnog i tjelesnog stapanja i preobražavajuće za oboje. Sposobni ste za takve sjajne veze, jer ste emocionalno stabilni i uravnoteženi, iako imate neobične poglede na formalno bračno vezivanje.

Škorpion

Naglašena želja za moći nad svojim i tuđim životima, uvlači vas u opasne situacije s ratobornim osobama. Uvijek hoćete sve ili ništa. Škorpioni muškarci prolaziti će kroz teškoće s partnericama, jer će birati pogrešne žene, i to one s naglašenim znakom riba.

Strijelac

Unatoč sklonosti da se okružite lijepim i skupim stvarima i jakim i stabilnim partnerima ili partnericama, privlačit ćete drukčije ljude. Razmislite zašto. I ne bježite u inozemstvo. Vaše najbolje ljubavne veze, one razvojno poticajne, bit će u okruženju iz djetinjstva.

Jarac

Oprez je za vas majka mudrosti. Niste spremni brzo ući u ljubavnu vezu kojoj niste procijenili mogućnosti razvoja i sigurnosti. Sigurnost je za vas jako važna, posebno materijalna i od partnera ili partnerice očekujete da joj pridonosi, a ne da je ugrožava.

Vodenjak

Imate visoki napon u sebi, energiju koju trebate kanalizirati i onda je s njom moguće svašta. Morate naučiti da život traži odgovornost, ne samo rizik i hrabrost. Odgovornost je prepoznavanje posljedica koje će neka odluka imati na vaš, ali još više na neki tuđi život.

Ribe

Vaše nepredvidljive ali snažne emocije posljedica su stresnih planetarnih utjecaja. To kod vas potencira i teškoće s usmjeravanjem na ono što doista želite. Trebate puno ljubavi i priznanja za svoje kvalitete. Prepoznati važnu vezu, ono je što morate naučiti.