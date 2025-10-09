Dnevni horoskop, Škorpion, 09. 10. 2025.

Ljubav Zanimaju vas skriveni motivi drugih ljudi. Kopate po nečemu što nema veze s vašim životom. Pazite da vam jezik ne postane brži od pameti.

Posao Meditirate o vašoj teškoj financijskoj situaciji. Vidite skrivene stvari kojih prije niste bili svjesni. Možda odlučite prodati neku vašu nekretninu.

Zdravlje Opsjednuti ste okultizmom i ezoterijom. Želite raskrinkati tajne prirode i svemira. Vidite nevidljivo. Postali ste sami sebi najbolji psihoterapeut.

