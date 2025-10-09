Dnevni horoskop, Rak, 09. 10. 2025.

Ljubav Sanjate neostvarene ljubavne snove. Još niste u stanju prežaliti ono što se moglo dogoditi, a nije se zbilo i odigralo. Oprostite sebi nesavršenost.

Posao Imate moćne suparnike, ali ne plašite se poslovne konkurencije. Na tržištu ima mjesta za sve. Vrijeme će pokazati tko ima kvalitetnije projekte.

Zdravlje Postupno izlazite iz oceana tjeskobe. Ako bacite pogled unatrag, vidjeti ćete da ipak možete biti ponosni na sebe. Vaša sreća nema cijenu.

