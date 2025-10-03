Dnevni horoskop, Vodenjak, 03. 10. 2025.

Ljubav Osjećate se nezaštićeno. Djelujete na skriven i sramežljiv način. Potreban vam je netko senzibilan. Uskoro ćete upoznati jednu srodnu dušu.

Posao Imate previše posla, pa radite prekovremeno. Ako želite u miru provesti nadolazeće dane vikenda, morate dovršiti vaše poslovne zadatke.

Zdravlje Toliko ste se stišali, da jedva dišete. Previše umanjujete sebe. Nosite u sebi neku imaginarnu krivnju. Morate se riješiti suvišnih tereta.

