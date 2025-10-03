Dnevni horoskop, Ribe, 03. 10. 2025.

Ljubav Za vas je ljubav svetinja, ali malo tko je danas svet i bezgrešan. Ako ne želite više patiti, pazite što točno radite i u koga sve imate povjerenja.

Posao Prestali ste se žrtvovati za druge, i to sada mnogima smeta. Dobiti ćete podršku od onih koji vas iskreno vole. Nitko vas neće iskorištavati.

Zdravlje Ispravili ste mišljenje o sebi, i to pozitivno djeluje na funkcioniranje vašeg organizma u cjelini. Imate u sebi bogate zalihe spiritualne energije.

