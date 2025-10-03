Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 03. 10. 2025.
Ljubav Igrate neku čudnu igru, i nemate namjeru odustati. Niste jasni sebi, a ni drugima. On ili ona ne zna protumačiti vaše apstraktne misli i osjećaje.
Posao Dobro se snalazite u poslovnom okružju. Prve dane listopada dočekali ste u financijskoj pozitivi, iako vam je donedavno situacija bila negativna.
Zdravlje Vašim tankim živcima potreban je smiraj. Neka vrst meditacije uspješno će vas regenerirati. Zaboravite ružne stvari iz daleke prošlosti.
