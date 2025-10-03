Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 03. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 03. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Igrate neku čudnu igru, i nemate namjeru odustati. Niste jasni sebi, a ni drugima. On ili ona ne zna protumačiti vaše apstraktne misli i osjećaje.      

Posao Dobro se snalazite u poslovnom okružju. Prve dane listopada dočekali ste u financijskoj pozitivi, iako vam je donedavno situacija bila negativna.    

Zdravlje Vašim tankim živcima potreban je smiraj. Neka vrst meditacije uspješno će vas regenerirati. Zaboravite ružne stvari iz daleke prošlosti.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 03. 10. 2025.