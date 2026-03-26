Kontroverzna 18+ glumica spavala s 400 muškaraca da zatrudni, ime djeteta ide na dražbu

Britanska zvijezda filmova za odrasle Bonnie Blue (26), čije je pravo ime Tia Billinger, objavila je da čeka svoje prvo dijete, i to samo nekoliko tjedana nakon što je organizirala kontroverzni događaj na kojem je imala nezaštićene odnose s više od 400 muškaraca. Ova vijest izazvala je lavinu reakcija na internetu, od čestitki do ozbiljnih optužbi da je cijela priča samo još jedan u nizu njezinih marketinških trikova.

Billinger je vijest podijelila u videu na svom YouTube kanalu, gdje je objasnila kako se danima osjećala loše tijekom odmora na Tenerifima, što ju je nagnalo da napravi test za trudnoću. Njezina objava dolazi nedugo nakon događaja koji je nazvala "misijom oplodnje", čime je dodatno potaknula sumnje javnosti.

Objava koja je uzburkala javnost

U videu naslovljenom "BONNIE BLUE JE TRUDNA", gledatelji mogu pratiti kako se Bonnie žali na mučninu i jake glavobolje. "Bolesna sam, imam glavobolju, i to ne običnu, nego mega migrenu", ispričala je u kameru. "Od neke hrane mi je muka, dok drugu moram pojesti odmah ili će mi također biti loše."

Nakon nekoliko dana oporavka, odlučila je napraviti test za trudnoću. "Malo sam nervozna", priznala je dok je čekala rezultat. Manje od dvije minute kasnije, okrenula je test prema kameri i pokazala jednu crtu koja, prema uputama na tom specifičnom testu, označava trudnoću. "Definitivno trudna. Potpuno trudna", izjavila je šokirano, dodajući kako ne zna što dalje te da će za savjet pitati ChatGPT. Kasnije u videu prikazan je i odlazak na ultrazvučni pregled u Londonu, gdje joj je osoba u plavoj skijaškoj masci potvrdila da je trudnoća začeta prije otprilike dva tjedna, što se poklapa s vremenom održavanja njezine "misije".

'Misija oplodnje' i prikupljanje DNK uzoraka

Sama trudnoća navodno je rezultat događaja koji je Blue organizirala početkom veljače u vili Lorda Davenporta. Cilj je bio jasan - ostati trudna. Prethodno je izjavila kako se godinama borila s neplodnošću u braku s bivšim suprugom i da je vjerovala kako ne može začeti prirodnim putem.

"Željela sam muškarce koji najviše od svega žele postati očevi, one s najjačim plivačima", rekla je za Us Weekly. Također je naglasila kako bi ime djeteta voljela staviti na dražbu. Glumica je dodala i da obožavatelje planira uključiti i u druge važne trenutke tijekom trudnoće. "Mislim da ću ih uključiti i u otkrivanje spola. Sudjelovat će u svemu."

Sudionici su prije događaja testirani na spolno prenosive bolesti, no druge mjere opreza nisu poduzete. Ako zatrudni, poručila je tada, to će biti "problem za neki drugi dan". U slučaju trudnoće, planirala je obavijestiti sve sudionike. "Zato sam i prikupila uzorke DNK na dan događaja.

Skeptici i optužbe za samopromociju

Unatoč njezinim tvrdnjama, mnogi su uvjereni da je cijela priča izmišljena radi privlačenja pažnje, što je taktika poznata kao "rage-baiting" (mamac za bijes), u kojoj je Blue već dokazana majstorica. Scena s ultrazvuka, gdje tehničar nosi skijašku masku, a nalaz pokazuje na iPadu, izazvala je najviše sumnji. "Činjenica da 'liječnik' nosi skijašku masku govori mi sve što trebam znati. Ovo je velika marketinška glupost", samo je jedan od komentara.

