Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 03. 10. 2025.
Ljubav Sretni ste što ste prošli kroz tešku situaciju, jer vas je to oslobodilo za sretniju budućnost. Za vas nema zime. Nova ljubav kuca na vaša vrata.
Posao Planeti rade u vašu korist, i to je jedan od glavnih razloga zbog kojeg s lakoćom obavljate sve što radite. Dobar trend i dalje će se nastaviti.
Zdravlje Sanjate bujne snove u boji, i vrlo rado biste se konzultirali s osobom koja zna tumačiti snove. Snovi su fine niti duše, i svašta nam govore.
