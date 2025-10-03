Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 03. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 03. 10. 2025.
Ljubav Malo ste se za promjenu stišali i smirili. Riječ je o dobrodošloj pauzi od stalne jurnjave. Lako je moguće da vam drugi neće dopuštati mirovanje.  

Posao Poznati ste po tome što brzo napuštate projekte, jer nemate strpljenja za dugotrajni rad. Situacija će vas natjerati na promjenu ponašanja.  

Zdravlje Umorni ste od raznih ljudi i događaja, i definitivno vam je potreban veliki odmor. Vaše izležavanje neće trajati dugo, previše ste napeti i nemirni. 

