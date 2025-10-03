Dnevni horoskop, Blizanci, 03. 10. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna stvarnost je vesela i zaigrana. Sada vidite koliko je vedar duh važan i potreban u životu. I na druge djelujete vrlo pozitivno.

Posao Kontinuirano ste prezaposleni, ali ipak sve stižete obaviti točno na vrijeme. Imate potporu u domaćem okružju, i to je vaša najveća sreća.

Zdravlje U dobrom ste energetskom razdoblju. Vaše rečenice djeluju ljekovito na druge. Važno je da ste dobri u srcu, to ljudi prepoznaju i poštuju.

