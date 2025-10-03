Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 03. 10. 2025.
Ljubav Zavaravate sebe, a i još nekoga. Vaše glumačke sposobnosti u punom su stvaralačkom pogonu. Prestanite se igrati s tuđim emocijama.   

Posao Novac je vrlo lako potrošiti, no vas to izgleda ne dira previše, jer ga trošite prekomjerno i bespotrebno. Još niste položili ispit iz štedljivosti.    

Zdravlje Iako izgledate prekrasno, u vama nije sve idealno. Najviše ste u opasnosti zbog vaših hedonističkih strasti. S tim u vezi, niste bespomoćni.  

