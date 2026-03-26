Yem povukao potez koji mnogi nisu očekivali: Ovo će oduševiti sve obožavatelje

Nešto više od dva tjedna ostalo je do najvećeg izdanja Drito festivala do sada - onog u Areni Zagreb. Ekipa koja stoji iza svega toga - yem, odlučila je fanove počastiti, pa možemo reći fenomenalnim kolaborativnim albumom.

Drito je projekt koji na jednom mjestu okuplja izvođače koji su obilježili posljednjih deset godina domaće trap scene. Od High5-a, Bore Balboe i Kukusa do Baksa i Pekija.

Album donosi presjek generacija, stilova i zvukova koji su iz undergrounda izrasli u jedan od najrelevantnijih glazbenih pokreta u regiji, a tome je dokaz i velika Arena Zagreb 11. travnja.

Osam pjesama - ali svaka posebna za sebe. Album povezuje različite generacije i zvukove pa tako primjerice imamo prvu suradnju Baksa i Z++, ali i (kako bi rekli komentatori na YouTubeu) - Miach trapericu prije GTA VI.

Album je prikupio i ključne producentske snage koje su definirale zvuk domaće trap scene, predvođene Lockroomom (Mihovil Šoštarić) i Traposlaviom (Roko Bekavac), ali uz dodatan doprinos Trkyja (Leon Turkalj) i Brigija (Marko Brigljević).

Sve počinje odmah s veteranima trapa u Hrvatskoj - High 5 x Bore Balboa koji su izveli pjesmu 'Majke mi'. Slijedi Restart, novi duo Miach i Pekija koji već imaju zajedno nekoliko stvari. Na pjesmi 100kmh (Baks x z++) produkcijski se spajaju Trky, Traposlavia i Lockroom, dodatno naglašavajući kolaborativni karakter albuma.

Slijede dvije solo pjesme - Bore Balboa sa stvari 'We outside' i 30zona s 'Legal Illegal'. Nakon što su prije godinu i pol objavili 'Životinja', sada Goca R.I.P. i Bore Balboa donose pjesmu 'Gallardo'. A onda je uslijedio takav throwback - High5 x Kukus i pjesma 'Chihuahua' - ne sumnjamo da će biti među slušanijim pjesmama s ovog albuma.

Posljednja traka donijela je iznenađenje. Vojku V je na feat skočio Zvone Pušić - direktor cijelog yema i možemo reći da nije uopće feat, nego je preuzeo cijelu pjesmu na svoja leđa. Poslušajte samo njegov vers…

Ipak imamo i jednu zamjerku - dobili smo High5, ali nismo dobili Snajpera i Rade Ulicu...

Drito funkcionira kao jasan presjek scene – ne samo kroz izvođače i zvuk, već kroz stvarno zajedništvo koje ju je izgradilo. U vremenu individualnih projekata, ovaj album naglašava kolektivnu energiju i povezanost koja stoji iza rasta cijele scene, od prvih klupskih večeri do velikih pozornica.

Album će prvi put premijerno biti izveden uživo 11. travnja na Dritu iz Arene, najvećem izdanju festivala do sada.

POGLEDAJTE VIDEO: Bore Balboa u 'Laganih 15' opisao hrvatsku glazbenu scenu: 'Mladi su neshvaćeni'