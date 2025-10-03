Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 03. 10. 2025.
Ljubav Jedina garancija za vašu emocionalnu stabilnost je vjera u sebe. No, vjera ne dolazi lako. Morate iskreno ustrajavati u dobroti i ispravnosti.
Posao Suočavate se s poslovnim teškoćama. Sada možete vidjeti na koga možete računati, a tko samo glumi da je s vama u prijateljskom odnosu.
Zdravlje Osjećate da više niste ista osoba. Nešto se u vama prelomilo. Proradili su neki vaši stari strahovi. Upravo je o tome riječ, o liječenju sebe.
