Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 03. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 03. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Jedina garancija za vašu emocionalnu stabilnost je vjera u sebe. No, vjera ne dolazi lako. Morate iskreno ustrajavati u dobroti i ispravnosti.   

Posao Suočavate se s poslovnim teškoćama. Sada možete vidjeti na koga možete računati, a tko samo glumi da je s vama u prijateljskom odnosu.  

Zdravlje Osjećate da više niste ista osoba. Nešto se u vama prelomilo. Proradili su neki vaši stari strahovi. Upravo je o tome riječ, o liječenju sebe.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 03. 10. 2025.