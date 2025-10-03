Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 10. 2025.
Ljubav Toplo vam je oko srca, jer vam se netko jako sviđa. Ako je riječ o astrološkoj Djevici, vaša ljubavna simbioza vjerojatno će dugo trajati.    

Posao Zbrajate i oduzimate, ali nikako da točno uskladite bilancu vašeg poslovanja. Ne žurite unaprijed. Još ćete imati nepredviđenih troškova.  

Zdravlje Sve kosti vas bole. Neke među vama mogla bi rasplakati i iznenadna zubobolja. Nedostatno se servisirate, pa imate brojne kvarove.  

