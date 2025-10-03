Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 03. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 03. 10. 2025.
Ljubav Suzdržavate se od pretjerivanja. Riječ je o novitetu u vašem ponašanju. U nekim stvarima otišli ste predaleko, i morali ste se zaustaviti.  

Posao Ako nemate redovite prihode, vaša financijska situacija mogla bi postati alarmantna. Nemate zalihe novca, imate samo neka stara dugovanja.   

Zdravlje U dobrom ste stanju, ali ostaje pitanje do kada. Ako imate problema s alkoholom, sada je pravo vrijeme da budete jaki i kažete ne! 

