Dnevni horoskop, Jarac, 03. 10. 2025.

Ljubav Jedan dan se hitro pokrenete, a drugi dan se ne mičete s mjesta. Ako vam se ne ide van, pozovite nekoga k sebi u goste. Ima zainteresiranih.

Posao Ne volite previše razmišljati o poslu, jer vas to umara i iscrpljuje. Sretni ste ako se možete privremeno izolirati od ljudi iz vašeg radnog okružja.

Zdravlje Sanjate neke strašne snove. Radi se o vašim strahovima koje ste nekad i negdje proživjeli, i koji iznova izviru iz vaše nemirne podsvijesti.

