Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 03. 10. 2025.
Ljubav Jedan dan se hitro pokrenete, a drugi dan se ne mičete s mjesta. Ako vam se ne ide van, pozovite nekoga k sebi u goste. Ima zainteresiranih.
Posao Ne volite previše razmišljati o poslu, jer vas to umara i iscrpljuje. Sretni ste ako se možete privremeno izolirati od ljudi iz vašeg radnog okružja.
Zdravlje Sanjate neke strašne snove. Radi se o vašim strahovima koje ste nekad i negdje proživjeli, i koji iznova izviru iz vaše nemirne podsvijesti.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
EUROPSKI PLAVI /
Nema stajanja! Dinamu masovno porasle šanse za plasmanom u drugi krug
'JAKO PUNO DONOSI' /
Bivši Vatreni otkrio tajnu atomskog Dinama: 'Taj dio je moćan i daje stabilnost cijeloj ekipi'
UŽITAK ZA GLEDATI /
Navijači Plavih van sebe: 'Ogromna razlika od prošle sezone i ljenivaca koji su hvala Bogu otišli'
EUROPSKI TRENER /
Kovačević nakon velike pobjede: 'Lijepo je biti prvi, ali sigurno nećemo poletjeti'
MINI MORIS /
Dinamov motor na boku: 'Momčadska pobjeda, ali još nismo blizu svog cilja'
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 03. 10. 2025.