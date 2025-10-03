Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 03. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 03. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Jedan dan se hitro pokrenete, a drugi dan se ne mičete s mjesta. Ako vam se ne ide van, pozovite nekoga k sebi u goste. Ima zainteresiranih.    

Posao Ne volite previše razmišljati o poslu, jer vas to umara i iscrpljuje. Sretni ste ako se možete privremeno izolirati od ljudi iz vašeg radnog okružja.    

Zdravlje Sanjate neke strašne snove. Radi se o vašim strahovima koje ste nekad i negdje proživjeli, i koji iznova izviru iz vaše nemirne podsvijesti. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 03. 10. 2025.