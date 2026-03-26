Perišić oduševio objavom uz sveti dres: Legendarni Vatreni debitirao prije točno 15 godina

Hrvatska je na pripremama u Sjedinjenim Američkim Državama gdje će odigrati i divje prijateljske utakmice - protiv Kolumbije, a zatim i Brazila.

Na dan utakmice protiv Kolumbije Ivan Perišić objavio je fotografiju na kojoj žestoko uklizava na treningu, a ispod koje je napisao: 'Ista glad već 15 godina' uz hashtagove Sveti dres, ali i datuma kada je debitirao za Vatrene.

Ivan Perišić debitirao je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju 26. ožujka 2011. godine, pod vodstvom izbornika Slavena Bilića. Debitantski nastup upisao je u kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo protiv Gruzije u Tbilisiju.

Hrvatska na Svjetsko prvenstvo stiže sa srebrom i broncom zaredom.

