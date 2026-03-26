ISTA GLAD /

Perišić oduševio objavom uz sveti dres: Legendarni Vatreni debitirao prije točno 15 godina

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Debitirao je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju 26. ožujka 2011. pod vodstvom izbornika Slavena Bilića

26.3.2026.
21:43
Sportski.net
Hrvatska je na pripremama u Sjedinjenim Američkim Državama gdje će odigrati i divje prijateljske utakmice - protiv Kolumbije, a zatim i Brazila. 

Na dan utakmice protiv Kolumbije Ivan Perišić objavio je fotografiju na kojoj žestoko uklizava na treningu, a ispod koje je napisao: 'Ista glad već 15 godina' uz hashtagove Sveti dres, ali i datuma kada je debitirao za Vatrene. 

Ivan Perišić debitirao je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju 26. ožujka 2011. godine, pod vodstvom izbornika Slavena Bilića. Debitantski nastup upisao je u kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo protiv Gruzije u Tbilisiju. 

Hrvatska na Svjetsko prvenstvo stiže sa srebrom i broncom zaredom. 

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas doznaje: Iran ide na SP u SAD, Branko Ivanković u najužem krugu za izbornika

Ivan PerišićHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
