Igra ili emocije? Manuela cilja na Marka Vukasa, ali skriva prave namjere

Dok se u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele" u mjestu gomilaju problemi sa zadrugom i Antom Vukasom, u pozadini se razvija nova, osobna priča. U središtu njezina plana našao se Marko Vukas, a Manuela jasno daje do znanja da ne namjerava gubiti vrijeme.

Razgovor koji je vodila s Vicom otkriva da njihov dolazak nije slučajan. Manuela otvoreno priznaje kako želi ostati u Splitu, ali ne sama – njezin cilj je Marko. Već na početku provjerava teren pitanjem ima li djevojku, tražeći potvrdu da je put do njega slobodan.

Iako bi se moglo pomisliti da je riječ o simpatiji, njezini motivi brzo izlaze na vidjelo. Na Vicine sumnje odgovara bez puno emocija – nije joj važno kakav je Marko kao osoba, već činjenica da nosi prezime Vukas, ima imovinu i nije zauzet. Jasno je da u njemu vidi priliku, a ne partnera.

Ubrzo prelazi s riječi na djela. Tijekom druženja s Markom odlučuje igrati na kartu ranjivosti, povjeravajući mu kako se osjeća neprihvaćeno u vlastitoj obitelji. Ta priča pogađa Marka, koji se i sam često osjeća kao autsajder u vlastitom domu, u sjeni oca i brata. Upravo ta zajednička emocija stvara privid bliskosti, iako Marko ne sluti da bi mogao biti dio pomno osmišljenog plana.

Hoće li između njih ipak nastati nešto iskreno ili je riječ samo o dobro odigranoj igri, tek ostaje za vidjeti.

