NIJE JU ŠTEDIO /

Haris Džinović prvi put progovorio o vjenčanju svoje bivše supruge: 'Nedostaje daska u glavi'

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

27.4.2026.
15:11
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Modna dizajnerica Melina Galić (45) nedavno je iznenadila javnost udajom za milijunaša i organizacijom raskošnog, elitnog slavlja u Monaku. Luksuzna ceremonija okupila je odabrano društvo i brzo postala jedna od glavnih tema u medijima. Nakon što je vijest odjeknula regijom, glazbenik Haris Džinović (74) prvi je put progovorio o svojoj bivšoj supruzi i cijeloj situaciji, otkrivajući kako danas gleda na njihov odnos i njezin novi život.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

''Vjerovao sam da ćemo ostati zajedno do kraja života. Vjerovao sam u to jer sam ja obiteljski čovjek koji ima neke starinske kriterije i poglede na to, koji su apsolutno ispravni. Mislim da je obitelj osnovna ćelija društva, koja se mora graditi, njegovati i poštovati. Mislio sam i učinio sam sve da to bude zauvijek'', rekao je Haris za Kurir. 

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Prvi put je progovorio i o tome što se njegova bivša supruga nedavno udala za drugog muškarca. 

''Da je to smak svijeta, ne bih vas primio ovdje niti pristao na intervju. Ležao bih u sobi na sedativima i infuzijama. Ljudi, život ide dalje. Idemo na tenis i nogomet'', otkrio je Haris za spomenuti portal. 

Na pitanje zbog čega ga je Melina ostavila, kratko je odgovorio. 

''Ne znam. Joj, to treba pitati osobu koja je ostavila sve ovo, ali i osobe koje ostavljaju ovakve slične obitelji i objekte - što njima nedostaje… Ja ne znam što im nedostaje. Nedostaje im daska u glavi, eto što im nedostaje'', rekao je Haris za kraj. 

Melina DžinovićHaris DžinovićRazvod
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
