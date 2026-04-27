Haris Džinović prvi put progovorio o vjenčanju svoje bivše supruge: 'Nedostaje daska u glavi'

Modna dizajnerica Melina Galić (45) nedavno je iznenadila javnost udajom za milijunaša i organizacijom raskošnog, elitnog slavlja u Monaku. Luksuzna ceremonija okupila je odabrano društvo i brzo postala jedna od glavnih tema u medijima. Nakon što je vijest odjeknula regijom, glazbenik Haris Džinović (74) prvi je put progovorio o svojoj bivšoj supruzi i cijeloj situaciji, otkrivajući kako danas gleda na njihov odnos i njezin novi život.

''Vjerovao sam da ćemo ostati zajedno do kraja života. Vjerovao sam u to jer sam ja obiteljski čovjek koji ima neke starinske kriterije i poglede na to, koji su apsolutno ispravni. Mislim da je obitelj osnovna ćelija društva, koja se mora graditi, njegovati i poštovati. Mislio sam i učinio sam sve da to bude zauvijek'', rekao je Haris za Kurir.

Prvi put je progovorio i o tome što se njegova bivša supruga nedavno udala za drugog muškarca.

''Da je to smak svijeta, ne bih vas primio ovdje niti pristao na intervju. Ležao bih u sobi na sedativima i infuzijama. Ljudi, život ide dalje. Idemo na tenis i nogomet'', otkrio je Haris za spomenuti portal.

Na pitanje zbog čega ga je Melina ostavila, kratko je odgovorio.

''Ne znam. Joj, to treba pitati osobu koja je ostavila sve ovo, ali i osobe koje ostavljaju ovakve slične obitelji i objekte - što njima nedostaje… Ja ne znam što im nedostaje. Nedostaje im daska u glavi, eto što im nedostaje'', rekao je Haris za kraj.

