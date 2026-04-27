Nakon 'Gospodina Savršenog': Monika živi život iz snova na Mallorci
Iako u showu 'Gospodin Savršeni' možda nije pronašla ljubav, Monika Zubanović na društvenim mrežama redovito pokazuje koliko je lijep njezin život
Samo nekoliko tjedana nakon završetka popularnog showa "Gospodin Savršeni", finalistica Monika Zubanović svojim pratiteljima na Instagramu pokazala je kako izgleda njezin život u Palmi de Mallorci.
Dinamična galerija isječaka, koji prikazuju život ispunjen luksuzom te opuštenim načinom života u kojem podjednako uživa u sunčanju na plaži te u noćnim provodima, pokazatelj je kako Monika živi život na kojem bi joj mnogi pozavidjeli.
Objava započinje idiličnim kadrovima: opuštanjem uz stjenovitu obalu, skokom u bazen okružen bujnim vrtovima te umjetničkim kadrom sjene koja se ocrtava na kamenoj stazi.
No, "dobar život" za Moniku nije samo odmor.
Osim hedonističkih užitaka, Monika je pokazala i svoju drugu stranu. Video nas vodi u živahni noćni klub na plaži, a zatim i na intimni jazz koncert u podrumu s kamenim svodovima.
Podsjetimo, domovinu je Monika napustila te zamijenila sunčanom Španjolskom prije nekoliko godina, a u Palmi de Mallorci se bavi digitalnim marketingom, gdje surađuje s hotelima i sudjeluje u uređenju interijera luksuznih vila. Njezina svakodnevica na otoku uključuje treninge, tenis i uživanje u lokalnoj kulturi koja joj, kako otkriva ovom objavom, itekako prija.
Usudi se pružiti ljubavi priliku - prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče! Ako si single, imaš više od 18 godina i želiš avanturu koju ćeš pamtiti cijeli život, ovo je tvoj trenutak.
