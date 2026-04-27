Nakon 'Gospodina Savršenog': Monika živi život iz snova na Mallorci

Samo nekoliko tjedana nakon završetka popularnog showa "Gospodin Savršeni", finalistica Monika Zubanović svojim pratiteljima na Instagramu pokazala je kako izgleda njezin život u Palmi de Mallorci.

Dinamična galerija isječaka, koji prikazuju život ispunjen luksuzom te opuštenim načinom života u kojem podjednako uživa u sunčanju na plaži te u noćnim provodima, pokazatelj je kako Monika živi život na kojem bi joj mnogi pozavidjeli.

Objava započinje idiličnim kadrovima: opuštanjem uz stjenovitu obalu, skokom u bazen okružen bujnim vrtovima te umjetničkim kadrom sjene koja se ocrtava na kamenoj stazi.

No, "dobar život" za Moniku nije samo odmor.

Osim hedonističkih užitaka, Monika je pokazala i svoju drugu stranu. Video nas vodi u živahni noćni klub na plaži, a zatim i na intimni jazz koncert u podrumu s kamenim svodovima.

Podsjetimo, domovinu je Monika napustila te zamijenila sunčanom Španjolskom prije nekoliko godina, a u Palmi de Mallorci se bavi digitalnim marketingom, gdje surađuje s hotelima i sudjeluje u uređenju interijera luksuznih vila. Njezina svakodnevica na otoku uključuje treninge, tenis i uživanje u lokalnoj kulturi koja joj, kako otkriva ovom objavom, itekako prija.

