UŽIVA NA SUNCU

Nakon 'Gospodina Savršenog': Monika živi život iz snova na Mallorci

Nakon 'Gospodina Savršenog': Monika živi život iz snova na Mallorci
Foto: RTL

Iako u showu 'Gospodin Savršeni' možda nije pronašla ljubav, Monika Zubanović na društvenim mrežama redovito pokazuje koliko je lijep njezin život

27.4.2026.
17:52
Samo nekoliko tjedana nakon završetka popularnog showa "Gospodin Savršeni", finalistica Monika Zubanović svojim pratiteljima na Instagramu pokazala je kako izgleda njezin život u Palmi de Mallorci.

Dinamična galerija isječaka, koji prikazuju život ispunjen luksuzom te opuštenim načinom života u kojem podjednako uživa u sunčanju na plaži te u noćnim provodima, pokazatelj je kako Monika živi život na kojem bi joj mnogi pozavidjeli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objava započinje idiličnim kadrovima: opuštanjem uz stjenovitu obalu, skokom u bazen okružen bujnim vrtovima te umjetničkim kadrom sjene koja se ocrtava na kamenoj stazi.

No, "dobar život" za Moniku nije samo odmor.

Osim hedonističkih užitaka, Monika je pokazala i svoju drugu stranu. Video nas vodi u živahni noćni klub na plaži, a zatim i na intimni jazz koncert u podrumu s kamenim svodovima.

Podsjetimo, domovinu je Monika napustila te zamijenila sunčanom Španjolskom prije nekoliko godina, a u Palmi de Mallorci se bavi digitalnim marketingom, gdje surađuje s hotelima i sudjeluje u uređenju interijera luksuznih vila. Njezina svakodnevica na otoku uključuje treninge, tenis i uživanje u lokalnoj kulturi koja joj, kako otkriva ovom objavom, itekako prija.

Usudi se pružiti ljubavi priliku - prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče! Ako si single, imaš više od 18 godina i želiš avanturu koju ćeš pamtiti cijeli život, ovo je tvoj trenutak.

