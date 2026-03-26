Medicinska sestra s palijative iskreno o smrti: 'Mnogi pacijenti vide ovo kad umiru'

Dok se neki ljudi boje umiranja, drugi su se s tom činjenicom pomirili. U pokušaju da olakša ljudima misli o smrti, jedna je medicinska sestra u palijativnoj skrbi na društvenim mrežama odlučila odgovarati na pitanja o toj temi, poručivši da nema zabranjenih tema.

Julie McFadden, medicinska sestra iz Kalifornije poznata kao "Hospice Nurse Julie", postala je globalni fenomen zahvaljujući svom radu na demistificiranju procesa umiranja. Na popularnoj platformi Reddit, u temi "Pitaj me bilo što", ponudila je svoje znanje i iskustvo.

"Bok svima! Ja sam medicinska sestra u palijativnoj skrbi. Radim uglavnom noćne smjene i vidjela sam puno toga. Vrlo sam otvorenog uma i rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja o smrti, umiranju, procesu umiranja ili doslovno bilo čemu drugome", napisala je.

Kao odgovor, jedan korisnik postavio je jednostavno, ali duboko pitanje: "Postoji li život poslije smrti?".

Iako nije mogla dati konačan odgovor, Julie je podijelila svoje iskreno mišljenje, temeljeći ga na znanju i iskustvu koje je stekla tijekom svoje karijere, piše Mirror.

Razne vizije pred smrt

"Osobno, mislim da je ono što se događa nakon što umremo izvan našeg ljudskog shvaćanja. Naši sićušni ljudski mozgovi nisu sposobni razumjeti složenost onoga što bi smrt mogla biti", objasnila je.

"Ono što znam jest da mnogi moji pacijenti vide ljude i kućne ljubimce koji su preminuli prije nego što i sami umru. U medicini to nazivamo halucinacijama, ali na kraju sve ovisi o tome u što vjerujete. Često posežu za ljudima i stvarima koje mi ne možemo vidjeti, a te im vizije ili halucinacije obično pružaju utjehu. Razmiče li se u tim trenucima za njih veo između dva svijeta? Nisam posve sigurna. Mislim da to neću sa sigurnošću znati sve dok i sama ne umrem", istaknula je.

Njezina iskustva potvrđuju da oko 80 posto pacijenata na palijativnoj skrbi doživljava vizije preminulih voljenih osoba, koje obično počinju oko tri tjedna prije smrti. McFadden objašnjava i druge fenomene koje obitelji često smatraju zastrašujućima, poput "pogleda u smrt", kada pacijent fiksira pogled u jednu točku u sobi, ili "posezanja u smrt", kada pruža ruke prema nevidljivoj prisutnosti. Ona to tumači kao prirodne znakove da osoba počinje postojati između dva svijeta.

Iskustva koja tješe obitelji

Njezina objava potaknula je i druge da podijele svoja iskustva. Jedan je korisnik napisao: "Kad je moj tata umirao, razgovarao je s ljudima koje nismo mogli vidjeti, pretpostavljam sa svojom braćom, sestrama i roditeljima koji su već preminuli. Posljednje što je rekao bilo je: 'Dolazim'. Sada se ne bojim umrijeti jer znam da ću ga ponovno vidjeti. Utješno je znati da ste i vi to vidjeli tako često".

McFadden je podijelila i jednu anegdotu s posla. "Uglavnom, umirući ljudi vide one koji su već preminuli. Često vide svoje roditelje, kućne ljubimce i druge. Nedavno sam imala gospođu koja je doslovno pokušavala podići mačku iz svog krila (nije bilo mačke) i otjerati je. Njezina kći rekla je da su imali takvu mačku kad je bila mala".

Anđeli koji hodaju zemljom

Diskusija je mnogima poslužila i kao prilika da zahvale djelatnicima u palijativi na brizi koju pružaju pacijentima i njihovim obiteljima u najtežim trenucima.

Jedna je osoba napisala: "Djelatnici u palijativi su anđeli koji hodaju zemljom. Jako sam zahvalna za sve što su učinili za mene i moju obitelj".

Drugi je korisnik dodao: "Samo želim reći hvala vam za ono što radite. Moja mama je preminula prije tri tjedna, imala je palijativnu skrb kod kuće, a medicinske sestre bile su nevjerojatne".

Rad Julie McFadden dio je šireg kulturnog pokreta poznatog kao "Death Positivity" (pozitivnost prema smrti), čiji je cilj razbijanje tabua koji okružuje smrtnost i poticanje otvorenih razgovora o kraju života. Svojim knjigama i javnim nastupima ona nastoji educirati javnost da je tijelo "biološki stvoreno da umre" te da taj proces može biti miran i prirodan.

