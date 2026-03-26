Dalić spremio iznenađenje: Nećete vjerovati u kakvoj je ulozi Modrić
Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

Hrvatski izbornik iznenadio sastavom, ali i formacijom

26.3.2026.
22:10
Sportski.net
Hrvatska nogometna reprezentacija noćas u Orlandu igra prijateljsku utakmicu protiv Kolumbije, a izbornik Zlatko Dalić odlučio se za brojne promjene i taktički eksperiment koji je iznenadio javnost. Vatreni će istrčati u formaciji s tri braniča, a kapetan Luka Modrić utakmicu će započeti na klupi za pričuve.

Povratak na sustav s tri stopera

Nekoliko sati uoči utakmice, koja se igra u 00:30 po hrvatskom vremenu, objavljen je početni sastav, a najveća novost je Dalićeva odluka o povratku na sustav 3-4-2-1. Iako je nakon neuspješnog testa protiv Farskih Otoka izjavio kako "više nikad neće igrati s trojicom u obrani", izbornik je odlučio dati novu priliku toj formaciji. Obrambeni trojac ispred Dominika Livakovića činit će Martin Erlić, mladi Luka Vušković i Marin Pongračić. Cilj je iskoristiti Vuškovićeve kvalitete iz HSV-a, gdje igra upravo u takvom sustavu.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo. 

Potpuno novi vezni red i napad

Najveće iznenađenje je svakako ostanak kapetana Luke Modrića na klupi. Dalić je očito odlučio rasporediti snage uoči dvoboja s Brazilom, pa će središnji dvojac veznog reda činiti Petar Sučić i Nikola Moro. Na bokovima će ordinirati Josip Stanišić desno i povratnik Ivan Perišić na lijevoj strani.

Ofenzivni dio momčadi također je pretrpio velike promjene. Iza jedinog napadača zaigrat će dvojica ofenzivnih veznih, Mario Pašalić i Nikola Vlašić. U samom vrhu napada priliku od prve minute dobiva Igor Matanović. S obzirom na to da je dogovoreno čak osam zamjena, za očekivati je da će Dalić u drugom poluvremenu isprobati veći broj igrača, uključujući i Modrića, protiv vrlo jake kolumbijske momčadi.

Početni sastav Hrvatske (3-4-2-1):

Livaković - Erlić, Vušković, Pongračić - Stanišić, Sučić, Moro, Perišić - Pašalić, Vlašić - Matanović

Standings provided by Sofascore

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaLuka ModrićKolumbijaZlatko Dalić
