Dnevni horoskop, Strijelac, 03. 10. 2025.

Ljubav Vrludate uokolo u potrazi za zadovoljstvima. Lavovi su idealni za Strijelce. Ako još niste pronašli lava ili lavicu, slobodno nastavite tražiti.

Posao Imate razna priviđenja. Vidite ono što želite vidjeti. Vaši poslodavci ne znaju što bi s vama. Jedno mislite, drugo govorite, i ništa ne radite.

Zdravlje Pazite što, koliko i kada konzumirate. Mogući su problemi s probavom, i to ponajprije kod (naj)mlađe populacije astroloških Strijelaca.

