Modrić najavio Kolumbiju i Brazil: 'Jesu prijateljske, ali mladim igračima mogu promijeniti sudbine'

U popularnom tematskom parku, kod poznatog globusa studija Universal, organizatori “Road to 26” priredili su ponovni susret junaka trofejnog veznog reda Real Madrida, Casemira i Luke Modrića, kojima se priključio i Ante Budimir.

Casemiro je tom prigodom darovao Luki brazilski dres s brojem 10, a Luka uzvratio novim hrvatskim dresom. Susret je očekivano protekao u srdačnom tonu, uz razgovor o nadolazećem srazu, a bivši su suigrači, prije negoli postanu rivalina terenu, iskazali puno poštovanja i ljubavi.

U uvodu Luka je najprije govorio o prvom okupljanju Vatrenih uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu.

"Prije svega, drago mi je da smo se opet okupili poslije dugo vremena, sretni smo vidjeti jedni druge i sretni smo da većini igrača ide dobro u klubovima. Nedostaju nam važni igrači, poput Joška i Matea, koji su ozlijeđeni, ali nadamo se da će biti s nama na Svjetskom prvenstvu. Najave utakmica... Uoči Rusije smo izgubili Perua i pobijedili Meksiko. Bitno je da odradimo dvije utakmice na pravi način, da se još više povežemo, da vidimo gdje se možemo poboljšati i to iskustvo prenesemo na ono važnije što nas očekuje u lipnju".

'Izbornik radi dobro kada bira jake'

Hrvatska igra s velikim momčadima u Orlandu...

“Definitivno, pravi je izbor igrati protiv velikih momčadi, da vidimo u kakvoj smo formi. Izbornik radi dobro kada bira jake protivnike, i mi igrači volimo igrati jače utakmice. To je pravi put. Očekuju nas dvije teške utakmice protiv Kolumbije i Brazila, nadam se da ćemo biti pravi. Pritom ne moramo previše gledati rezultat, naravno da je bitan, ali najbitnije je da odradimo ono što izbornik očekuje od nas i da se na najbolji mogući način pripremimo za Svjetsko prvenstvo".

O prijateljskim utakmicama koje mogu promijeniti tijek karijere...

“Sjećam se svoje prve utakmice u Baselu protiv Argentine, s kojim sam uzbuđenjem čekao tu utakmicu, koliko mi je značila i što mi je sve donijela poslije nje. To jesu prijateljske utakmice, ali i utakmice koje igračima mogu promijeniti sudbine. Imamo dosta mladih igrača, vjerujem da će se pokazati u pravom svjetlu, vjerujem da ovakve utakmice mogu promijeniti tijek njihovih karijera, pogotovo reprezentativnih”.

O susretu s Casemirom...

“Lijepo je bilo ponovno se susresti s Casemirom, čujemo se ponekad, ali uvijek je ljepše kad se vidiš s igračima s kojima si toliko toga prošao i dijelio, pogotovo lijepe stvari. Bit će lijepo vidjeti i novog brazilskog izbornika, Carla Ancelottija. Ima i dosta igrača s kojima sam igrao i protiv kojih sam igrao, ali sad je tu jedan od mojih najdražih trenera u karijeri i radujem se tim susretima”.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je nogometaš otkrio atletiku: Novo lice trči brže nego itko u Hrvatskoj