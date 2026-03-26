U istom danu tri djevojke napustile show i izgubile priliku za ljubav

Dan je počeo pismima koja su najavila spojeve pa je uslijedio cocktail party na kojem su svi dobili priliku za razgovore. Dok su jedni priželjkivali vrijeme nasamo, drugi su sumnjali u iskrenost odnosa i motive svojih suparnica.

Na spojevima su se otvorile ozbiljne teme. Petar je priznao da je pod pritiskom zbog cijele situacije dok je Karlo direktno suočio jednu djevojku s glasinama o životu izvan showa. Unatoč njezinu uvjeravanju, povjerenje je bilo narušeno. „Mogu reći da joj vjerujem, ali i malo više da joj ne vjerujem“, priznao je Karlo, a njihov odnos završio je naglim prekidom i odlaskom iz showa.

U vili je ubrzo zavladala šokantna atmosfera kada je stigla vijest da se jedna djevojka neće vratiti sa spoja. Povratak druge samo je potvrdio - natjecanje je napustila još jedna kandidatkinja.

Večer je obilježilo i širenje novih glasina koje su dodatno uzdrmale povjerenje među svima. Karlo se našao u središtu priča koje je odlučno demantirao, no sumnje su ostale. „Djevojke mogu pričati što žele, ali ja znam da to nije istina i tu vidim tko meni vjeruje, a tko ne“, rekao je razočarano.

Istovremeno, odnosi s Petrom postajali su sve intenzivniji. Jedan razgovor bio je posebno napet i otvoren ili kako je Petar to objasnio: „Jako intenzivan, čak pomalo i grub.“

Kako se večer bližila kraju, sve je vodilo prema još jednoj ceremoniji ruža. Ulog nikad nije bio veći - mjesta je bilo samo za tri polufinalistice.

Petar je donio tešku odluku i poslao jednu djevojku kući dok je Karlo nakon dugog razmišljanja učinio isto. Emotivni oproštaji obilježili su kraj večeri, a natjecanje je ušlo u samu završnicu.

Pred Savršenima je sada još samo jedan korak do finala - no prije toga slijedi susret s najbližima koji bi mogao promijeniti sve.

