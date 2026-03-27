Potres uznemirio Zagrepčane, zatrpali EMSC komentarima: 'Jako je grunulo'

Slabiji potres magnitude 2.6 stupnjeva po Richteru zatresao je Zagreb u noći na petak, javlja Seizmološka služba.

O podrhtavanju je prvotno izvijestio Euro-mediteranski seizmološki centar (EMSC) koji je magnitudu prvotno procijenio na 2.2 stupnjeva po Richteru.

Epicentar potresa, koji je zabilježen u 2.42 sata, bio je devet kilometara sjeverozapadno od centra Zagreba.

"Noćas, 27. ožujka 2026. godine u 02 sata i 42 minute Seizmološka služba zabilježila je slab potres s epicentrom na Medvednici. Magnituda potresa iznosila je 2.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III (tri) stupnja EMS ljestvice. Potres se osjetio u Zagrebu i užoj okolici", objavila se Seizmološka služba PMF-a.

Građani su svojim komentarima zatrpali stranice EMSC-a. "Nešto je jako udarilo", napisao je jedan korisnik.

"Zatreslo par sekundi pošteno", dodao je drugi.

Stanovnici Zagreba istaknuli su da se dobro osjetilo podrhtavanje koje je, kažu, trajalo kratko. "U Gračanima treslo krevet", piše u jednom od njih.

"Dum i kratki tres", tako su potres osjetili u Dubravi.

Drugi su isticali da je "jako grunulo"; a treći da su se tresli lusteri i zgrada.

