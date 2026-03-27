NOĆNO PODRHTAVANJE

Potres uznemirio Zagrepčane, zatrpali EMSC komentarima: 'Jako je grunulo'

Potres uznemirio Zagrepčane, zatrpali EMSC komentarima: 'Jako je grunulo'
Foto: EMSC/X

Epicentar potresa, koji je zabilježen u 2.42 sata, bio je devet kilometara sjeverozapadno od centra Zagreba

27.3.2026.
6:16
Dunja Stanković
EMSC/X
Slabiji potres magnitude 2.6 stupnjeva po Richteru zatresao je Zagreb u noći na petak, javlja Seizmološka služba. 

O podrhtavanju je prvotno izvijestio Euro-mediteranski seizmološki centar (EMSC) koji je magnitudu prvotno procijenio na 2.2 stupnjeva po Richteru. 

Epicentar potresa, koji je zabilježen u 2.42 sata, bio je devet kilometara sjeverozapadno od centra Zagreba. 

"Noćas,  27. ožujka 2026. godine u 02 sata i 42 minute Seizmološka služba zabilježila je slab potres s epicentrom na Medvednici. Magnituda potresa iznosila je 2.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III (tri) stupnja EMS ljestvice. Potres se osjetio u Zagrebu i užoj okolici", objavila se Seizmološka služba PMF-a. 

Građani su svojim komentarima zatrpali stranice EMSC-a. "Nešto je jako udarilo", napisao je jedan korisnik. 

"Zatreslo par sekundi pošteno", dodao je drugi. 

Stanovnici Zagreba istaknuli su da se dobro osjetilo podrhtavanje koje je, kažu, trajalo kratko. "U Gračanima treslo krevet", piše u jednom od njih. 

"Dum i kratki tres", tako su potres osjetili u Dubravi. 

Drugi su isticali da je "jako grunulo"; a treći da su se tresli lusteri i zgrada. 

POGLEDAJTE VIDEO: Potopljena riva, mećava u Lici, oluja u Zagrebu: Hrvatska na šesti dan proljeća kao Snježno Kraljevstvo

ZagrebPotresEmsc
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
