Nakon snijega i olujnog vjetra, vraća se proljeće: Meteorolog otkrio kada kreće smirivanje vremena

I petak u znaku brojnih upozorenja, onih najvišeg stupnja za Gorsku Hrvatsku zbog obilnijeg snježnog pokrivača i moguće mećave, te orkanskih udara vjetra na sjevernom Jadranu i neuobičajeno za doba godine u središnjoj Hrvatskoj.

I dalje smo pod utjecajem ciklone, koja polako odmiče od naših krajeva pa smo na njenoj stražnjoj strani, a tu nam uz snažan vjetar sa sjevera pristiže hladan zrak.

PETAK

I petak nepovoljan, osobito prijepodne. Oblačno, iznimno vjetrovito te svuda hladno. Na kopnu lokalno obilnija kiša na zapadu, često i susnježica, a u gorju novi deblji snježni pokrivač. Poseban naglasak opet na vjetar: olujni, moguće i orkanski udari sjeverca na kopnu, a bure i tramontane pod Velebitom. Na Jadranu inače samo mjestimična kiša, a pokoja nevera moguća u Dalmaciji, gdje će još u početku biti pojačanog juga i istočnog vjetra.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj oblačno uz nešto rjeđu, uglavnom kišu, najuporniju na području Banovine. Vjetar će samo neznatno popustiti pa će sjeverac i dalje imati jake i olujne udare. Temperatura slična, bit će tek oko 5 °C, ali će se na vjetru činiti znatno hladnije.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu kišovitiji drugi dio dana, moguća je lokalno i obilnija količina kiše. Vjetar ovdje većinom umjeren sjeverni, kasnije navečer prolazno pojačan. Temperatura osjetno niža, bit će od 5 do najviše 8 ili 9 °C.

U Dalmaciji poslijepodne bura i tramontana, postupno smanjivanje naoblake, a samo mjestimice još malo kiše može biti na jugu. No, u zaobalju iznad 500 m nadmorske visine te osobito sjevernije od Knina i dalje moguća susnježica i snijeg. Temperatura od 8 do 12 °C.

U Istri i na Kvarneru tek mjestimice moguća slaba kiša, uglavnom u podvelebitskom primorju i koja snježna pahulja nošena olujnom burom, koja će za nijansu popustiti. No, u gorju i dalje snijeg, osobito u Lici obilniji. Temperatura od 7 do 11 °C, dok će u gorskim predjelima to uglavnom biti tek koji stupanj iznad nule.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Češćih oborina bit će još u prvome dijelu subote, ali za vikend kreće i postupno smirivanje. Iako uz sunčana razdoblja, neće biti baš sasvim suho, a i ostaje razmjerno vjetrovito. Temperatura u porastu, osjetnije dnevna od nedjelje, bit će to okviru prosjeka za početak proljeća.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu još samo malo kiše u subotu, a ponovno je može biti uz prolazno više oblaka tijekom utorka. Bit će malo ugodnije te znatno sunčanije u nedjelju i ponedjeljak, ali gotovo svakodnevno uz buru, čini se još jaču sredinom idućeg tjedna.