Dnevni horoskop, Vodenjak, 01. 10. 2025.

Ljubav Počeli ste rušiti ono što ste dugo gradili. Cijela priča nije onoliko savršena koliko ste očekivali da će biti. Sve je promjenjivo, pa i vaša ljubav.

Posao Malo se precjenjujete, pa se još više podcjenjujete. Ne ostavljate dobar utisak na vaše poslovne partnere, i to posebno na one potencijalne.

Zdravlje Možda vam se dogodi poplava tjeskobe i depresije, i to bez nekog vidljivog i konkretnog razloga. Čuvajte se laži, (samo)obmane i manipulacija.

