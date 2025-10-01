Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 01. 10. 2025.
Ljubav Počeli ste rušiti ono što ste dugo gradili. Cijela priča nije onoliko savršena koliko ste očekivali da će biti. Sve je promjenjivo, pa i vaša ljubav.
Posao Malo se precjenjujete, pa se još više podcjenjujete. Ne ostavljate dobar utisak na vaše poslovne partnere, i to posebno na one potencijalne.
Zdravlje Možda vam se dogodi poplava tjeskobe i depresije, i to bez nekog vidljivog i konkretnog razloga. Čuvajte se laži, (samo)obmane i manipulacija.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ZA ANTOLOGIJU /
Pogledajte spektakularni Oršićev gol i što je na to rekao Neuer! O ovom bruji svijet
VIŠEMJESEČNI PREGOVORI /
Trump tvrdi da su blizu dogovora sa Harvardom: 'Platit će 500 milijuna dolara'
'VOLIM BITI FATALNA' /
Slavna sportašica napravila zaokret: 'U 24 sata sam više zaradila na OnlyFansu nego u čitavoj karijeri'
ZVIJEZDA ONLYFANSA /
Tetovirala čak i bjeloočnice pa ostala bez vida: Ovako je Amber izgledala prije bizarnih zahvata
STAVIO POD UPITNIK /
Pljuska američkog pape Donaldu Trumpu: 'Ne znam je li to pro-life'
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 01. 10. 2025.