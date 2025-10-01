Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 01. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 01. 10. 2025.
Ljubav Počeli ste rušiti ono što ste dugo gradili. Cijela priča nije onoliko savršena koliko ste očekivali da će biti. Sve je promjenjivo, pa i vaša ljubav.    

Posao Malo se precjenjujete, pa se još više podcjenjujete. Ne ostavljate dobar utisak na vaše poslovne partnere, i to posebno na one potencijalne.  

Zdravlje Možda vam se dogodi poplava tjeskobe i depresije, i to bez nekog vidljivog i konkretnog razloga. Čuvajte se laži, (samo)obmane i manipulacija.  

Horoskop
