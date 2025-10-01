Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 01. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 01. 10. 2025.
Ljubav Progovorili ste novim jezikom, i to upravo s onima koji su vam intimno emocionalno bliski. U idealnom slučaju, svi će svima sve oprostiti.   

Posao Riba često idealizira vlastitu stvarnost. I onu poslovnu financijsku. Jedna siromašna osoba budi u vama osjećaje samilosti. Budite darežljivi.    

Zdravlje Pazite što radite s rukama i s nogama. Ako ste sportski tip, i pokušavate srušiti osobni rekord, računajte na mogućnost ozljeđivanja.       

Horoskop
