Dnevni horoskop, Ribe, 01. 10. 2025.

Ljubav Progovorili ste novim jezikom, i to upravo s onima koji su vam intimno emocionalno bliski. U idealnom slučaju, svi će svima sve oprostiti.

Posao Riba često idealizira vlastitu stvarnost. I onu poslovnu financijsku. Jedna siromašna osoba budi u vama osjećaje samilosti. Budite darežljivi.

Zdravlje Pazite što radite s rukama i s nogama. Ako ste sportski tip, i pokušavate srušiti osobni rekord, računajte na mogućnost ozljeđivanja.

