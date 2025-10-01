Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 01. 10. 2025.
Ljubav Spoznaja da ste voljeni, pomoći će vam da otključate vrata svog srca. Potrebno vam je vrijeme da se ugrijete. Kad ste vrući, vrlo brzo i planete.
Posao Samo nebo zna gdje ste, s kim ste i što točno radite. Vaša jaka intuicija pomaže vam da unaprijed ugledate nadolazeće poslovne brige i probleme.
Zdravlje Povremeno ste vidoviti, i to vas uzbunjuje. Utjecaj tranzitnog Urana uzrokuje neke nove spoznaje, i ponekad djelujete kao da ste prosvjetljeni.
