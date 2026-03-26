Žrtveni jarac ili istina? Neočekivani potez zaštitara popravio ugled mlade pop zvijezde

Saga koja je danima potresala svijet pop-kulture, u kojoj je pjevačica Chappell Roan (28) optužena za neprimjereno ponašanje prema jedanaestogodišnjoj kćeri glumca Judea Lawa (53), dobila je neočekivan epilog. Taman kad se činilo da je šteta za njezinu karijeru nepopravljiva, javnosti se obratio zaštitar i preuzeo punu odgovornost. No, je li njegova izjava bila iskren čin ili pomno orkestriran potez za spašavanje posrnulog ugleda zvijezde? Krenimo ispočetka da bismo shvatili cijelu priču.

Neočekivani obrat: Zaštitar preuzima odgovornost

Nekoliko dana nakon incidenta, 25. ožujka, kada je online osuda protiv Chappell Roan dosegla vrhunac, javnosti se obratio Pascal Duvier, veteran u poslovima osiguranja poznat po radu s Kim Kardashian. On je potvrdio da je upravo on bio zaštitar koji je razgovarao s obitelji.

Duvier je preuzeo "punu odgovornost" za interakciju, no ključan detalj njegove izjave bio je da u to vrijeme nije radio za Chappell Roan. Naveo je da je u hotelu bio angažiran za drugog klijenta te da je njegova reakcija bila rezultat "procjene temeljene na povišenom sigurnosnom riziku" na lokaciji. Iako je izrazio žaljenje zbog ishoda, njegova izjava potvrdila je ono što je Roan tvrdila od samog početka - da ona nije poslala zaštitara i da on nije bio dio njezina tima.

Optužbe na doručku u São Paulu

A kako je sve počelo? Drama je započela 21. ožujka kada je profesionalni nogometaš Jorginho Frello (34), očuh djevojčice, na svom Instagramu podijelio, kako je naveo, "vrlo uznemirujuću situaciju". Njegova pokćerka Ada Law, čija je majka pjevačica Catherine Harding, boravila je s majkom u istom hotelu u São Paulu kao i Chappell Roan, koja je nastupala na festivalu Lollapalooza.

Prema Jorginhovim riječima, Ada je tijekom doručka prepoznala pjevačicu koju obožava. "Jednostavno je prošla pokraj njezinog stola, pogledala da se uvjeri je li to zaista ona, nasmiješila se i vratila sjesti s majkom. Nije rekla ništa, nije tražila ništa", napisao je nogometaš. Međutim, trenutak kasnije, njihovom stolu prišao je "krupni zaštitar" i, kako tvrdi Jorginho, "izuzetno agresivnim tonom" optužio djevojčicu za "nepoštovanje" i "uznemiravanje" pjevačice, prijeteći čak i prijavom hotelu. Djevojčica je, prema njegovim riječima, ostala "izuzetno potresena i puno je plakala".

Reakcija pjevačice i lavina na internetu

Optužbe su se proširile brzinom munje. Chappell Roan se uskoro našla na udaru kritika, a mnogi su osudili njezino navodno ponašanje. Pjevačica je dan kasnije odgovorila videom na svom Instagramu, tvrdeći da nije imala nikakve veze s incidentom. "Nisam ni vidjela ženu i dijete. Nitko mi nije prišao, nitko me nije ometao", rekla je, naglasivši da zaštitar koji je prišao obitelji nije bio njezin osobni zaštitar. "Nisam tražila od zaštitara da priđe i razgovara s majkom i djetetom."

Unatoč njezinoj isprici, mnogi su ostali skeptični. Na društvenim mrežama ponovno se pojavio stariji video iz zračne luke u Sydneyu, gdje Roan pokazuje na jednog obožavatelja svom osiguranju, što su kritičari iskoristili kao dokaz navodnog obrasca neugodnog ponašanja. U međuvremenu, oglasila se i majka djevojčice, Catherine Harding, koja je izrazila sumnju u pjevačičinu priču, rekavši kako slavne osobe imaju odgovornost za postupke ljudi koji rade za njih. Stvari je dodatno zakomplicirao gradonačelnik Rio de Janeira, Eduardo Paes, koji je objavio da Roan "neće nikada nastupiti" na gradskom festivalu dok je on na vlasti.

