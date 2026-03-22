Pop zvijezda rasplakala kćer (11) Judea Lawa, gradonačelnik Rija joj zabranio nastupe

Foto: Regina Voronina/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Američka pjevačica Chappell Roan našla se u središtu skandala u São Paulu nakon što je njen tjelohranitelj navodno uznemirio kćer Judea Lawa

22.3.2026.
12:43
Hot.hr
Američka pop zvijezda u usponu Chappell Roan (26) našla se u središtu skandala nakon incidenta u hotelu u São Paulu, gdje je boravila zbog nastupa na festivalu Lollapalooza. Njezin tjelohranitelj navodno je agresivno postupio prema 11-godišnjoj kćeri glumca Judea Lawa (53), što je izazvalo lavinu reakcija, uključujući i onu gradonačelnika Rio de Janeira koji je pjevačici zabranio buduće nastupe u gradu.

'Uznemiravanje' zbog osmijeha

Cijelu priču u javnost je iznio poznati nogometaš Jorginho Frello (34), očuh 11-godišnje Ade Law, koju glumac ima s bivšom partnericom Catherine Harding, sadašnjom Jorginhovom suprugom. U emotivnoj objavi na Instagramu, bivši igrač Chelseaja i Arsenala, a danas zvijezda brazilskog Flamenga, detaljno je opisao neugodan događaj.

Foto: @jorginhofrello Instagram

Njegova pokćerka, velika obožavateljica Chappell Roan, bila je presretna što boravi u istom hotelu kao i njezin idol. Tijekom doručka, djevojčica je primijetila pjevačicu za susjednim stolom. Prema Jorginhovim riječima, Ada nije prišla pjevačici niti ju je uznemiravala. "Samo je prošla pored njezinog stola, pogledala da se uvjeri da je to zaista ona, nasmiješila se i vratila za stol kod svoje majke. Nije rekla ni riječ, nije tražila ništa", napisao je nogometaš.

Međutim, ono što je uslijedilo šokiralo je obitelj. Ubrzo nakon toga, njihovom stolu prišao je "krupni tjelohranitelj" i počeo se, kako tvrdi Jorginho, "izrazito agresivno" obraćati njegovoj supruzi i kćeri. Optužio ih je da djevojčica ne bi smjela "uznemiravati" i "pokazivati nepoštovanje" prema drugim gostima.

"Iskreno, ne znam u kojem se trenutku prolazak pored stola i pogled smatraju uznemiravanjem. Čak je zaprijetio da će podnijeti prijavu hotelu protiv njih, dok je moja 11-godišnja kći sjedila u suzama. Bila je iznimno potresena i puno je plakala", dodao je Jorginho u svojoj objavi.

Oštra poruka gradonačelnika i zabrana nastupa

Jorginhova objava brzo je postala viralna, a priča je stigla i do gradonačelnika Rio de Janeira, Eduarda Cavalierea. On je reagirao neočekivano oštro, javno zabranivši pjevačici nastup na jednom od najvećih gradskih glazbenih događaja.

"Dok sam ja na čelu našeg grada, ova mlada dama @ChappellRoan nikada neće nastupiti na festivalu 'Todo Mundo no Rio'! Sumnjam da bi Shakira to ikada učinila", napisao je Cavaliere na društvenoj mreži X. Uz to, gradonačelnik je Adu Law pozvao da bude počasna gošća na idućem izdanju festivala u svibnju, na kojem će glavna zvijezda biti upravo Shakira.

Chappell Roan se ranije u karijeri već oglašavala o ponašanju obožavatelja, ističući da ima pravo reći "ne" onome što smatra "jezivim i invazivnim" ponašanjem te da izvan pozornice i radnih obaveza nije "u radnom modu". 

POGLEDAJTE VIDEO: Još ništa od sunčanog i suhog proljeća, stiže nova runda zahladnjenja i kiša

 

 

