Je li ovo najbizarnije izdanje s Grammyja? Internet ne prestaje brujati o 'goloj' pjevačici

Chappell Roan (27) još jednom je dokazala da ne poznaje granice kada je riječ o modi i samopouzdanju. Pop zvijezda pojavila se na crvenom tepihu Grammyja u izdanju koje je u sekundi preplavilo društvene mreže – prozirnoj Mugler haljini s optičkom iluzijom golog torza, lažnim bradavicama s piercingom i vidljivim crnim gaćicama ispod.

Foto: Amy Sussman/getty Images/profimedia

Haljina boje vina slijevala se niz njezino tijelo i završavala dugim šlepom, dok je za intervjue dodala i matching plašt. Kosu je nosila raspuštenu preko prsa, no to nije umanjilo šok-efekt njezina outfita koji su mnogi već proglasili najprovokativnijim lookom večeri.

Foto: Amy Sussman/getty Images/profimedia

Inspiracija za ovu kombinaciju dolazi iz kultne Muglerove couture kolekcije iz 1998. godine, no Roan ju je pretvorila u potpuno suvremeni statement koji je podijelio publiku – dok su jedni oduševljeni hrabrošću i estetikom, drugi su priznali da im je “previše za crveni tepih”.

Foto: Javier Rojas/pi Via Zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Dominirala večeri

Osim što je modno dominirala večeri, Chappell Roan je ove godine nominirana za Record of the Year i Best Pop Solo Performance za hit singl The Subway, a tijekom ceremonije pojavila se i u ulozi prezenterice.

Poznata po otvorenom aktivizmu i beskompromisnim stavovima, Roan već godinama koristi svoju platformu za progovaranje o pravima umjetnika i društvenim promjenama. No ovaj put nije zapalila pozornicu govorom – nego haljinom.

Jedno je sigurno: o ovom izdanju pričat će se još dugo, a crveni tepih Grammyja možda više nikada neće izgledati isto.

