Dnevni horoskop, Škorpion, 01. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 01. 10. 2025.
Foto:

Ljubav Vaše dobronamjerne kritike netko je protumačio na pogrešan način. Kao i uvijek do sada, pomoći će vam vaša spontana bezazlenost i iskrenost.  

Posao Vrijedni ste, ambiciozni i sposobni, i to je formula vaše poslovne uspješnosti. Sve držite pod kontrolom. Slobodno se odlučite za štedljivost.   

Zdravlje Opterećeni ste nepostojećim zdravstvenim problemima. Izmišljate razne dijagnoze. Ako nastavite s hipohondrijom, prizvati ćete loše stvari.   

