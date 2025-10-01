Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 01. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 01. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Paradirate uokolo uvjereni u vlastitu snagu i privlačnost. Neočekivane kritike dobit ćete od osobe za koju ste mislili da vas simpatizira.     

Posao Vaša hvalisavost je u punom stvaralačkom pogonu. Niste empatični prema onima kojima ide puno gore nego vama. Imate sve više zavidnika.  

Zdravlje Dan ste započeli s prekomjernim konzumacijama raznih stvari. Sve je pitanje svijesti i samokontrole, a vaš hedonizam je potpuno izvan kontrole.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 01. 10. 2025.