Dnevni horoskop, Ovan, 01. 10. 2025.

Ljubav Paradirate uokolo uvjereni u vlastitu snagu i privlačnost. Neočekivane kritike dobit ćete od osobe za koju ste mislili da vas simpatizira.

Posao Vaša hvalisavost je u punom stvaralačkom pogonu. Niste empatični prema onima kojima ide puno gore nego vama. Imate sve više zavidnika.

Zdravlje Dan ste započeli s prekomjernim konzumacijama raznih stvari. Sve je pitanje svijesti i samokontrole, a vaš hedonizam je potpuno izvan kontrole.

