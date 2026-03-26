Zlatko Dalić šokirao naciju: 'Pa je li on normalan?! Majko mila...'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić iznenadio je početnim sastavom Vatrenih za prijateljsku utakmicu protiv Kolumbije.

Izbornik se odlučio za brojne promjene i taktički eksperiment koji je iznenadio javnost. Vatreni će istrčati u formaciji s tri braniča, a kapetan Luka Modrić utakmicu će započeti na klupi za pričuve.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Dalić je odlučio zaigrati u formaciji 3-4-2-1. Obrambeni trojac ispred Dominika Livakovića činit će Martin Erlić, mladi Luka Vušković i Marin Pongračić.

Potpuno novi vezni red i napad

Najveće iznenađenje je svakako ostanak kapetana Luke Modrića na klupi. Dalić je očito odlučio rasporediti snage uoči dvoboja s Brazilom, pa će središnji dvojac veznog reda činiti Petar Sučić i Nikola Moro. Na bokovima će ordinirati Josip Stanišić desno i povratnik Ivan Perišić na lijevoj strani.

Ofenzivni dio momčadi također je pretrpio velike promjene. Iza jedinog napadača zaigrat će dvojica ofenzivnih veznih, Mario Pašalić i Nikola Vlašić. U samom vrhu napada priliku od prve minute dobio je Igor Matanović.

Reakcija navijača

Hrvatski navijači nisu skrivali da su iznenađeni ovim sastavom Vatrenih, a u nastavku prenosimo neke od njihovih komentara s društvenih mreža:

"Pongračić? Jel ovaj Dalić normalan pa taj čovjek ne bi trebao ni biti pozvan."

"Znači, ne vrijedi ostati budan."

"Kakva je ovo postava majko mila..."

"A što ga izmiješa Zlatko, zamantralo mi se..."

"Izgubit ćemo s ovom postavom...'

Standings provided by Sofascore

