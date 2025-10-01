Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 01. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 01. 10. 2025.
Ljubav Odbijate se pokoriti tuđim naredbama. Više niste ista osoba. Vremena se mijenjaju. Vaša intimna revolucija je u tijeku. Nije vam dosadno.    

Posao Kada vam voda dođe do grla, tek se tada počinjete boriti za sebe. Rješavajući postojeće probleme, otkriti ćete važne istine o sebi samima.  

Zdravlje Vaš ego je ranjiv i preosjetljiv, i mogli biste se pretvoriti u osobu koja napada sve oko sebe. Dugo ste vlastite probleme spremali pod tepih.   

Dnevni Horoskop Djevica

