Dnevni horoskop, Rak, 01. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 01. 10. 2025.
Ljubav Skloni ste krajnostima. Tražite sve, ili ne želite ništa. Izgovorite svašta, i onda žalite zbog vlastite nepromišljenosti. Napad je za vas najbolja obrana.  

Posao Savršeno ste spokojni, jer vas nitko za ništa ne pita. Situacija će se promijeniti i morati ćete odgovoriti na razna pitanja, pa i na ona neugodna.  

Zdravlje Osjećate u sebi (prividni) mir. Samopovlađivanje je vaša nova dijagnoza. Problemi su tek pred vama. Dočekajte ih potpuno spremni.  

