Dnevni horoskop, Blizanci, 01. 10. 2025.

Ljubav Zavoljeli ste sebe na narcisoidan način. Upleteni ste u površne veze. Nedostaje vam jedna vjerna i odgovorna osoba koja bi vas iskreno voljela.

Posao Ako radite na određeno vrijeme, i pokazali ste se vrijednim, poštenim i sposobnim, poslodavac će vam sigurno dati novi ugovor na potpis.

Zdravlje Izgledni su hormonalni poremećaji, i to posebno kod ženske populacije Blizanaca. Vrijeme vam je za odlazak na ginekološki pregled.

