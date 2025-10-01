Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 01. 10. 2025.
Ljubav Zavoljeli ste sebe na narcisoidan način. Upleteni ste u površne veze. Nedostaje vam jedna vjerna i odgovorna osoba koja bi vas iskreno voljela.
Posao Ako radite na određeno vrijeme, i pokazali ste se vrijednim, poštenim i sposobnim, poslodavac će vam sigurno dati novi ugovor na potpis.
Zdravlje Izgledni su hormonalni poremećaji, i to posebno kod ženske populacije Blizanaca. Vrijeme vam je za odlazak na ginekološki pregled.
