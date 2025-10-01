Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 01. 10. 2025.
Ljubav Iscrpljuju vas loši međuljudski odnosi i negativne energije koje kruže uokolo vas. Ne možete promijeniti nikoga drugoga osim sebe same.
Posao Dobitak bez ikakvog truda rijetko kad se dogodi. Uvjerili ste sebe da vam pripada nešto što sigurno nije vaše. Sve vam se vraća, sve se plaća.
Zdravlje Idealan ste primjer hedonizma i lijene nepokretnosti. Pretilost uzrokuje razne bolesti. Zauzdajte strast za slatkim i premasnim stvarima.
