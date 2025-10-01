Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 01. 10. 2025.
Ljubav Romantični Lavovi opasno su se razigrali. Igrate dvije ljubavne utakmice, i fino driblate sve oko sebe. Možda zabijete prekrasan autogol!
Posao Ne trebate se plašiti da ćete izgubiti vaše radno mjesto, jer ćete primiti (možda već jeste?) odlične ocjene za vaš cjelokupni radni angažman.
Zdravlje U silnoj žurbi i jurnjavi, ne stižete razmišljati o vašim starim i novim zdravstvenim brigama i problemima. Ništa vas ne boli prejako i neizdrživo.
