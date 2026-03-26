Začin nacije: Šprajcov slatko-ljuti susret s influencericom završio je pikantno...

Četvrta epizoda serijala 'Začin nacije powered by Vegeta' donosi energiju koja je istovremeno opuštena i pomalo svečana. U kuhinju ulazi influencerica Veronika Rosandić, s osmijehom i dobrom vibrom, ali i s malim dodatnim sjajem u očima. Jer za mjesec dana se udaje!

Dok priča o svojim planovima za budućnost, Veronika opušteno priprema ukusno jelo. Trakice piletine idu na vruću tavu, a kad je meso gotovo, u tavu ulazi Vegeta Sweet chili i u sekundi obična piletina dobiva slatko-ljuti, moderni “swicy” karakter.

U zdjeli se miješaju kupus i mrkva s malo jogurta i par kapi limuna. Sve ostaje svježe, hrskavo i jasno. Tortilja, salata, piletina, crunch na vrh, a tu je i ukusna glazura od pečenja koja se zalijepi za meso i zaokruži cijeli wrap.

Šprajcov strogi food sud

I taman kad je sve složeno, vrata studija se otvaraju. Ulazi Zoran Šprajc, s onim pogledom koji govori da je došao “provjeriti situaciju”.

Šprajc uzima wrap. Kuša. Pauza. Pogled prema kameri. “Ovo je… ozbiljno dobro. Slatko-ljuto, ali točno odmjereno. Nije napadno. Ima balans.”

A onda, u svom stilu, dobaci: “Svekrva može biti sretna. Sina predaje u dobre ruke.” Veronika se smije, ali ne skida fokus s tanjura. Jer u ovoj epizodi sve je simbolika, jednostavno jelo koje pokazuje sigurnost, brzinu i karakter. Nema prenemaganja. Samo jasni okusi i jedan potez koji sve poveže.

U čemu je trik dobrog wrapa?

I naravno, pitanje koje presijeca svaku epizodu: “Jel’ ima Vegete unutra?”

“Ima. Vegeta Sweet chili. To ti je cijeli trik.”

Četvrta epizoda serijala 'Začin nacije powered by Vegeta' još jednom potvrđuje da kuhanje nije strašno. Nije ni brak, kad znaš balansirati. A kad možeš u jednoj tavi složiti ručak koji ima karakter, onda stvarno jesi spremna za sve.

SWICY PILETINA WRAP (Sweet chili twist)

Sastojci (2–3 osobe)

400 g pilećih prsa (narezana na trakice)

4 tortilje

2 žlice ulja

1–2 žlice Vegete Sweet chili

150 g svježeg kupusa (sitno rezanog)

1 manja mrkva (naribana)

2–3 žlice jogurta ili majoneze

sok pola limuna ili limete

sol i papar po potrebi

hrskavi topping (tortilla chips, prženi luk ili sjemenke)

Priprema

Zagrijte ulje u tavi i pecite trakice piletine na jačoj vatri dok ne dobiju lijepu zlatnu boju. Kad je piletina gotova, dodajte Vegetu Sweet chili direktno u tavu i dobro promiješajte da se lagano karamelizira i obloži meso. Maknite s vatre. U zdjeli pomiješajte kupus i mrkvu. Dodajte jogurt (ili majonezu), nekoliko kapi limuna/limete, malo soli i papra te sve lagano promiješajte. Na tortilju stavite sloj salate, zatim toplu piletinu i pospite hrskavim toppingom. Zamotajte i poslužite odmah, dok je piletina još sočna i topla.

Jednostavno, brzo i s jasnim slatko-ljutim karakterom, dokaz da za dobar wrap ne treba više od jedne tave i jednog pravog poteza.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Vegete.