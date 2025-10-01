Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 01. 10. 2025.
Ljubav Trenirate strogoću. Mislite da ste rođeni da biste zapovijedali drugima. Teško vas je odbiti, jer ste privlačni. Možda vas netko ipak ohladi.
Posao Sanjate specijalni dodatak na plaću, ali ta priča se na vašu žalost neće realizirati. Na kraju ćete se morati zadovoljiti s nekom malom povišicom.
Zdravlje Imate problema s jednom bliskom osobom, i ne zanima vas kompromisno rješenje. Vama sve, a drugima ništa? Stvarno ste milostivi.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ZA ANTOLOGIJU /
Pogledajte spektakularni Oršićev gol i što je na to rekao Neuer! O ovom bruji svijet
VIŠEMJESEČNI PREGOVORI /
Trump tvrdi da su blizu dogovora sa Harvardom: 'Platit će 500 milijuna dolara'
'VOLIM BITI FATALNA' /
Slavna sportašica napravila zaokret: 'U 24 sata sam više zaradila na OnlyFansu nego u čitavoj karijeri'
ZVIJEZDA ONLYFANSA /
Tetovirala čak i bjeloočnice pa ostala bez vida: Ovako je Amber izgledala prije bizarnih zahvata
STAVIO POD UPITNIK /
Pljuska američkog pape Donaldu Trumpu: 'Ne znam je li to pro-life'
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 01. 10. 2025.